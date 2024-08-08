Медведев назвал последствие операции ВСУ в Курской области

Медведев: после атак ВСУ СВО должна приобрести экстерриториальный характер

После операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области специальная военная операция (СВО) должна приобрести экстерриториальный характер. Такое последствие ситуации назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины», — считает Медведев.

По его словам, после случившегося российские военные должны идти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева и даже дальше Киева. Теперь не существует никаких ограничений в виде границ, заявил политик, подчеркнув, что об этом можно говорить в открытую.

Операция ВСУ в Курской области снимает любые табу с вопроса продвижения армии России вглубь Украины, уверен зампред Совбеза. За рубежом должны знать, что Москва остановит свои войска, когда посчитают это приемлемым и выгодным.

Тысячи бойцов ВСУ утром во вторник, 6 августа, начали наступать на Курскую область. Украинские военные, по данным Генштаба, атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района». Продвижение противника остановили. По последним данным Минздрава, более чем за сутки в Курской области пострадали 24 человека, 11 из которых госпитализировали. Из обстреливаемых районов Курской области уже вывезли несколько тысяч человек.