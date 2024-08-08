Посол России Антонов призвал США прекратить поставки оружия Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США следует прекратить поставки оружия Украине. Его заявление приводит дипмиссия в своем Telegram-канале.

В беседе с журналистами Антонов призвал США прекратить поставки оружия Украине и подчеркнул, что Вашингтону следует «одернуть неонацистов» из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат назвал границы России священными и обещал, что никто из террористов не уйдет от возмездия.

Ранее Антонов назвал действия ВСУ в Курской области террористической акцией. По его словам, никто не скрывает, что при атаке украинских войск применялось американское оружие.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено.

