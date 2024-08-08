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00:59, 8 августа 2024Мир

Российский посол назвал действия ВСУ в Курской области террористической акцией

Антонов: действия ВСУ в Курской области являются террористической акцией
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Попытка провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является террористической акцией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в Telegram-канале дипломатической миссии.

По словам дипломата, никто не скрывает, что при атаке украинских войск применялось американское оружие. Он назвал вылазку ВСУ террористической акцией.

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«Украинские действия — очевидная террористическая акция», — подчеркнул он. Антонов напомнил, что нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России.

Массированной атаке Курскую область подвергли 6 августа. После мощного обстрела 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границы России в районе поселений Николаево-Дарьино и Олешня.

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      Марина Совина
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