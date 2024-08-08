Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

Целью операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области, в частности, является желание Киева получить новые деньги от стран Запада. Об этом, перечисляя причины случившегося, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение зрады в перемогу», — написал Медведев.
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