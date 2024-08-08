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07:55, 8 августа 2024Россия

Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине

Медведев: Россия на Украине остановится при выгодных и приемлемых условиях
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Alexei Maishev / Reuters

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, когда Москва завершит спецоперацию на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России следует продвигаться вглубь территории Украины. По его мнению, теперь об этом можно говорить «в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов».

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Зампред Совбеза также назвал условие для завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что это произойдет при выгодных и приемлемых для России обстоятельствах.

«Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», — заключил он.

7 августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли 54 единицы бронированной техники, включая семь танков.

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      Марина Совина
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