«Очевидная террористическая акция». В России призвали США остановить поставки оружия Киеву после атаки в Курской области

Посол РФ Антонов призвал США прекратить поставки оружия Киеву

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал публичную реакцию американских властей на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он напомнил, что от чиновников США не прозвучало ни осуждения в адрес Киева, ни сожаления в отношении жертв произошедшего.

Хотел бы подтвердить, что российские границы — священны. Никто из террористов не уйдет от возмездия. Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ Анатолий Антонов посол России в США

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить действия Украины. Она добавила, что «все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада», который «покрывает своих киевских марионеток».

Посол назвал действия ВСУ террористической акцией

Антонов назвал украинские действия очевидной террористической акцией, подчеркнув, что никто не скрывает нанесение ударов американским оружием.

Украинские действия — очевидная террористическая акция. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России Анатолий Антонов посол России в США

Посол выразил мнение, что провокации ВСУ в Курской области напрямую связаны с плачевным поражением украинских военных на фронте и планомерным продвижением российских войск.

Аналогичное заявление сделала Мария Захарова. Она указала, что Киев пытался посеять панику варварской атакой в Курской области и показать подобие активности на фоне постоянных провалов на фронте.

Ранее «масштабной провокацией» назвал атаку ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин.

В Госдуме усомнились в непричастности США к атаке ВСУ на Курскую область

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США с особым цинизмом пытаются делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ в Курской области.

В Вашингтоне с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и знать не знали об агрессивных планах [президента Украины Владимира] Зеленского Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что атака ВСУ на Курскую область является спланированной провокацией, которую организовали с участием западных инструкторов.

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что операцию нападения на Курскую область разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии.

Официальные лица США высказались об атаке на российскую территорию

США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что США находятся в контакте с Украиной по этому вопросу и считают действия Киева «суверенным решением». Он отметил, что действия ВСУ в Курской области не нарушают ограничений по использованию американского оружия, переданного украинским военным.

Украина не предупреждала США заранее о своем намерении провести вылазку в Курской области. Однако Вашингтон не считает это удивительным Мэтью Миллер официальный представитель Госдепа США

О том, что Киев заранее не проинформировал Вашингтон о плане вылазки на территорию России, также писала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные источники.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь указала, что США свяжутся с Киевом, чтобы узнать больше о целях атаки ВСУ в Курской области. Она добавила, что Соединенные Штаты поддерживают действия Киева и считают их самообороной, они продолжат это делать в дальнейшем.

6 августа с восьми утра бойцы ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили, что попытку прорыва удалось сорвать.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о том, что регион атаковала тысяча бойцов ВСУ. Он также сообщил, что продвижение противника остановлено.

