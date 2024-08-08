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05:28, 8 августа 2024Мир

«Очевидная террористическая акция». В России призвали США остановить поставки оружия Киеву после атаки в Курской области

Посол РФ Антонов призвал США прекратить поставки оружия Киеву
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал публичную реакцию американских властей на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он напомнил, что от чиновников США не прозвучало ни осуждения в адрес Киева, ни сожаления в отношении жертв произошедшего.

Хотел бы подтвердить, что российские границы — священны. Никто из террористов не уйдет от возмездия. Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ

Анатолий Антоновпосол России в США
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17 апреля 2024

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить действия Украины. Она добавила, что «все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада», который «покрывает своих киевских марионеток».

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7 августа 2024

Посол назвал действия ВСУ террористической акцией

Антонов назвал украинские действия очевидной террористической акцией, подчеркнув, что никто не скрывает нанесение ударов американским оружием.

Украинские действия — очевидная террористическая акция. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России

Анатолий Антоновпосол России в США

Посол выразил мнение, что провокации ВСУ в Курской области напрямую связаны с плачевным поражением украинских военных на фронте и планомерным продвижением российских войск.

Аналогичное заявление сделала Мария Захарова. Она указала, что Киев пытался посеять панику варварской атакой в Курской области и показать подобие активности на фоне постоянных провалов на фронте.

Ранее «масштабной провокацией» назвал атаку ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин.

В Госдуме усомнились в непричастности США к атаке ВСУ на Курскую область

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США с особым цинизмом пытаются делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ в Курской области.

В Вашингтоне с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и знать не знали об агрессивных планах [президента Украины Владимира] Зеленского

Леонид Слуцкийдепутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что атака ВСУ на Курскую область является спланированной провокацией, которую организовали с участием западных инструкторов.

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что операцию нападения на Курскую область разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии.

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Официальные лица США высказались об атаке на российскую территорию

США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что США находятся в контакте с Украиной по этому вопросу и считают действия Киева «суверенным решением». Он отметил, что действия ВСУ в Курской области не нарушают ограничений по использованию американского оружия, переданного украинским военным.

Украина не предупреждала США заранее о своем намерении провести вылазку в Курской области. Однако Вашингтон не считает это удивительным

Мэтью Миллерофициальный представитель Госдепа США

О том, что Киев заранее не проинформировал Вашингтон о плане вылазки на территорию России, также писала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные источники.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь указала, что США свяжутся с Киевом, чтобы узнать больше о целях атаки ВСУ в Курской области. Она добавила, что Соединенные Штаты поддерживают действия Киева и считают их самообороной, они продолжат это делать в дальнейшем.

6 августа с восьми утра бойцы ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили, что попытку прорыва удалось сорвать.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о том, что регион атаковала тысяча бойцов ВСУ. Он также сообщил, что продвижение противника остановлено.

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      Марина Совина
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