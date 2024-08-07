США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева

ООН: атака ВСУ на Курскую область увеличивает риск эскалации

США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию в Курской области]», — сказал он.

По словам Кирби, позиция США касательно применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного дальнобойного оружия не изменилась. Он уточнил, что с помощью поставляемых США вооружений разрешалось наносить удары только по непосредственным угрозам по ту сторону границы.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Ситуацию прокомментировала и ООН. Организация считает вылазку ВСУ в Курскую область эскалацией конфликта и настаивает на урегулировании ситуации. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак сообщил: «Подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса, а мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени».

Захарова призвала мировое сообщество осудить атаку украинских военных

«Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима», — сказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она добавила, что «все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада», который «покрывает своих киевских марионеток». Варварской атакой Киев пытался посеять панику и показать подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ.

Дипломат сообщила, что Следственный комитет России на фоне последних событий продолжает выносить приговоры «украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан».

На Западе высказались о вылазке ВСУ

Финский военный аналитик Паси Паройнен сказал: «С оперативной и стратегической точек зрения эта атака не имеет абсолютно никакого смысла. Это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые так необходимы в других местах».

Кроме того, научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли заявил, что подобные шаги ВСУ не приводят к отвлечению российских войск. Как считает специалист, в пограничных регионах Россия располагает значительными силами.

Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер считает, что Украина сейчас находится в отчаянии. Из-за этого, по его мнению, президент страны Владимир Зеленский намерен привлечь как можно больше внимания к российско-украинскому конфликту, а затем втянуть в него страны Североатлантического альянса.

«В данный момент Киев ищет способы» применить поставленные ВСУ западные истребители F-16 в качестве наступательного вооружения», — отметил экс-разведчик, добавив, что «у украинцев иссякают ресурсы и возможности» для продолжения боевых действий.