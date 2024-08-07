На Западе заявили о бессмысленности вылазки ВСУ в Курской области

NYT: вылазка ВСУ в Курской области не имеет смысла

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не имеет смысла, так как приводит лишь к трате ресурсов Киева. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на ряд западных военных экспертов.

«С оперативной и стратегической точек зрения эта атака не имеет абсолютно никакого смысла. Это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые так необходимы в других местах», — приводит издание слова финского военного аналитика Паси Паройнена.

Кроме того, научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли добавил, что подобные шаги ВСУ не приводят к отвлечению российских войск. По его словам, в пограничных регионах Россия располагает значительными силами.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон затребовал у Киева информацию о вылазке ВСУ в Курской области. Он также подчеркнул, что позиция США по применению Украиной западного дальнобойного оружия неизменна.