Госдеп США оценил действия ВСУ в Курской области

Госдеп США: действия ВСУ в Курской области не нарушают ограничения по оружию

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не нарушают ограничения по использованию американского оружия, переданного Киеву. Такую оценку дал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Действия, которые они предприняли сегодня, не противоречат нашим подходам», — подчеркнул чиновник. Он добавил, что позиция Вашингтона в вопросе применения поставленных украинским военным вооружений осталась неизменной.

Ранее сообщалось, что США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.