В США высказались о вылазке ВСУ в Курской области

WSJ: Украина не проинформировала США о своем плане вылазки в Курской области

Киев заранее не проинформировал Вашингтон о плане вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные источники.

В рамках боевых действий на российской территории используется оружие, поставляемое Соединенными Штатами Америки и западными странами, высказались эксперты издания.

Ранее стало известно, что США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что США находятся в контакте с Украиной по этому вопросу и считают действия Киева «суверенным решением».

Он добавил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку.