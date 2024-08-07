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21:33, 7 августа 2024Мир

В США высказались о вылазке ВСУ в Курской области

WSJ: Украина не проинформировала США о своем плане вылазки в Курской области

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Киев заранее не проинформировал Вашингтон о плане вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные источники.

В рамках боевых действий на российской территории используется оружие, поставляемое Соединенными Штатами Америки и западными странами, высказались эксперты издания.

Ранее стало известно, что США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что США находятся в контакте с Украиной по этому вопросу и считают действия Киева «суверенным решением».

Он добавил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку.

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      Марина Совина
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