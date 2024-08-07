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20:56, 7 августа 2024Мир

В США заявили о контакте с Украиной по вопросу вылазки в Курскую область

Госдеп: США находятся в контакте с Украиной по вылазке в Курскую область

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

США находятся в контакте с Украиной по вылазке в Курскую область и считают действия Киева «суверенным решением». Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга, транслируемого Associated Press (AP).

«Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня. (...) Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», — рассказал представитель Госдепа.

Миллер также добавил, что не считает применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия на территории Курской области нарушением ограничений.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США потребовали у Киева информацию о вылазке ВСУ в Курской области.

Кроме того, представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано сообщил, что Европейский союз не выступает против действий Киева, считая их «защитой целостности».

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      Максим Габриелян
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