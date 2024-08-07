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00:00, 8 августа 2024Россия

В Госдуме усомнились в непричастности США к атаке ВСУ на Курскую область

Депутат Слуцкий: США притворяются непричастными к атаке ВСУ на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США с особым цинизмом пытаются делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Вашингтоне с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и знать не знали об агрессивных планах (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского», — подчеркнул депутат.

Парламентарий подчеркнул, что атака ВСУ на Курскую область является спланированной провокацией, которую организовали с участием западных инструкторов.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».

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      Марина Совина
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