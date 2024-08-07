В Госдуме усомнились в непричастности США к атаке ВСУ на Курскую область

Депутат Слуцкий: США притворяются непричастными к атаке ВСУ на Курскую область

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США с особым цинизмом пытаются делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Вашингтоне с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и знать не знали об агрессивных планах (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского», — подчеркнул депутат.

Парламентарий подчеркнул, что атака ВСУ на Курскую область является спланированной провокацией, которую организовали с участием западных инструкторов.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».