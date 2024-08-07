В США захотели узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области

Белый дом: США хотят узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области

США свяжутся с Киевом, чтобы узнать больше о целях вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях», — заявила пресс-секретарь американской администрации.

Она добавила, что Соединенные Штаты поддерживают действия Киева и считают их самообороной, они продолжат это делать в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что действия ВСУ в Курской области не нарушают ограничений по использованию американского оружия.