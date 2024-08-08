Власти Курской области назвали число погибших в результате атак ВСУ

Власти Курской области сообщили о четырех погибших в результате атак ВСУ

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область погибли четыре человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) заместителя губернатора Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, а в медицинских стационарах Курской области не погиб ни один раненый.

Точное число раненых Белостоцкий не назвал, однако заверил, что в первые сутки «все здравоохранение Курской области эффективно справилось с поставленными задачами и спасло всех раненых».

Ранее чиновник также заявил, что в Суджанском районе Курской области ведутся активные боевые действия. По его словам, российские войска оттесняют ВСУ за государственную границу.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. За ним последовала попытка подразделений ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин штурмовать государственную границу России. 7 августа бои продолжились. Как сообщили в Генштабе, в первые сутки Украина потеряла при попытке наступления на границе Курской области 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также около 54 единицы техники.