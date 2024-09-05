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10:38, 5 сентября 2024Россия

Путин заявил об ослаблении позиций ВСУ в зоне спецоперации

Путин: ВСУ ослабили позиции в зоне проведения специальной военной операции

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабили свои позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Его трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Противник ослабил себя на ключевых направлениях. Наши войска ускорили наступательные операции», — сказал глава государства.

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ВСУ, по его словам, проникновением в Курскую область пытались отвлечь Россию от наступления в Донбассе, однако эта попытка не увенчалась успехом. Для России приоритетной целью в СВО остается освобождение Донбасса, подчеркнул президент и добавил, что священным долгом российской армии также является выдавливание ВСУ с территории России.

Еще в начале августа глава государства заявлял об увеличении темпов наступления России в зоне СВО. Тогда он подчеркивал, что темпы наступления увеличились в полтора раза, из-за чего ВСУ пытаются атаковать Курскую область. Продвижение вперед, как уточнил президент, ведется по всей линии боевого соприкосновения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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