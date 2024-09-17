Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение от Киева в Курскую область

Песков: Кремль надеется на трезвую оценку ООН слов Киева о Курской области

Приглашение министром иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области является провокацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — сказал чиновник.

15 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его ведомство официально пригласит ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По утверждению дипломата, наблюдатели якобы должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права, а также в защите бойцами ВСУ мирных жителей.