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20:05, 23 августа 2024Мир

В ООН обеспокоились из-за ситуации с Курской и Запорожской АЭС

Офис генсека: ООН крайне обеспокоена из-за ситуации с Курской и Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) крайне обеспокоена из-за ситуации с Курской и Запорожской атомными электростанциями (АЭС). Об этом заявил пресс-секретарь генсека Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«ООН крайне обеспокоена ситуацией. Думаю, что все у всех должен вызывать настороженность тот факт, что две АЭС находятся в зоне боевых действий», — отметил представитель организации.

20 августа Дюжаррик заявил, что ООН продолжает с озабоченностью следить за ситуацией с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что боевые действия близ Курской АЭС представляют собой серьезный риск для ядерной безопасности. Он отметил, что его визит на атомную электростанцию на следующей неделе предоставит «своевременный доступ для независимой оценки ситуации».

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      Дарья Устьянцева
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