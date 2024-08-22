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22:13, 22 августа 2024Мир

В МАГАТЭ оценили ситуацию с боевыми действиями близ Курской АЭС

Гросси: военная активность у Курской АЭС создает риск для ядерной безопасности
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Боевые действия близ Курской атомной электростанции (КуАЭС) представляют собой серьезный риск для ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

Военная активность около подобного объекта создает серьезный риск для ядерной безопасности, оценил глава организации. Гросси отметил, что его визит на Курскую АЭС на следующей неделе предоставит «своевременный доступ для независимой оценки ситуации».

Ожидается, что Гросси на месте обсудит дальнейшие шаги, необходимые для оценки состояния ядерной безопасности объекта.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг, 22 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по КуАЭС. Официальный представитель МИД Мария Захарова 18 августа заявляла, что ВСУ приступили к подготовке нападения на Курскую АЭС, что может привести к техногенной катастрофе в Европе. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

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      Марина Совина
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