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21:35, 20 августа 2024Мир

В ООН заявили о непрерывном мониторинге ситуации в Курской области

Дюжаррик: ООН следит за ситуацией с атакой ВСУ на Курскую область

Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i / www.imago-images.de / Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) продолжает с озабоченностью следить за ситуацией с атакой ВСУ на Курскую область. Положение гражданского населения вызывает обеспокоенность, заявил в ходе брифинга официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем следить с озабоченностью за ситуацией в том числе в том, что касается проживающего там гражданского населения», — отметил он.

Накануне управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило готовность направить группу экспертов в Курскую область. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила, что ведомство не использует информацию, полученную от третьих лиц, а присутствие экспертов УВКПЧ ООН в Курской области позволит убедиться, что доклады ведомства «будут заслуживающими доверия и проверенными».

Кроме того, УВКПЧ запросило у России доступ в Курскую, Брянскую и Белгородскую области в связи с атаками Вооруженных сил Украины.

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      Марина Совина
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