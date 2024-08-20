В ООН заявили о непрерывном мониторинге ситуации в Курской области

Дюжаррик: ООН следит за ситуацией с атакой ВСУ на Курскую область

Организация Объединенных Наций (ООН) продолжает с озабоченностью следить за ситуацией с атакой ВСУ на Курскую область. Положение гражданского населения вызывает обеспокоенность, заявил в ходе брифинга официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем следить с озабоченностью за ситуацией в том числе в том, что касается проживающего там гражданского населения», — отметил он.

Накануне управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило готовность направить группу экспертов в Курскую область. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила, что ведомство не использует информацию, полученную от третьих лиц, а присутствие экспертов УВКПЧ ООН в Курской области позволит убедиться, что доклады ведомства «будут заслуживающими доверия и проверенными».

Кроме того, УВКПЧ запросило у России доступ в Курскую, Брянскую и Белгородскую области в связи с атаками Вооруженных сил Украины.