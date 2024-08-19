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19:18, 19 августа 2024Мир

В ООН выразили готовность направить экспертов в Курскую область

УВКПЧ ООН выразило готовность направить группу экспертов в Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило готовность направить группу экспертов в Курскую область. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф в беседе с РИА Новости.

«Нам нужен доступ [в Курскую область], чтобы иметь возможность публиковать доклады. (...) Если мы отправим команду, она будет состоять из международных экспертов, которых будут поддерживать граждан на месте», — заявили в УВКПЧ.

Ал-Нашиф добавила, что ведомство не использует информацию, полученную от третьих лиц, а присутствие экспертов УВКПЧ ООН в Курской области позволит убедиться, что доклады ведомства «будут заслуживающими доверия и проверенными». По словам Ал-Нашиф, экспертам «нужно поговорить со многими людьми на местах, не только с правительствами или местными властями, но также с НПО и правозащитниками». После этого ведомство будет проверять полученную информацию.

13 августа УВКПЧ ООН запросило у России доступ в Курскую область для проверки данных о нарушениях со стороны украинских войск.

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      Елизавета Мытарева
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