В ООН запросили доступ в три российских региона

УВКПЧ ООН запросило у РФ доступ в Курскую, Брянскую и Белгородскую области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую, Брянскую и Белгородскую области в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала официальный представитель организации Элизабет Троссел, передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области», — отметила Троссел.

13 августа УВКПЧ запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. Официальный представитель организации Равина Шамдассани уточнила, что УВКПЧ хочет проверить данные о нарушениях в регионе со стороны ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что просьба ООН о доступе в Курскую область не превратится в перформанс. Она обратила внимание на то, что события в Курской области являются не просто нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Украины.