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12:43, 15 августа 2024Мир

В ООН запросили доступ в три российских региона

УВКПЧ ООН запросило у РФ доступ в Курскую, Брянскую и Белгородскую области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую, Брянскую и Белгородскую области в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала официальный представитель организации Элизабет Троссел, передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области», — отметила Троссел.

13 августа УВКПЧ запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. Официальный представитель организации Равина Шамдассани уточнила, что УВКПЧ хочет проверить данные о нарушениях в регионе со стороны ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что просьба ООН о доступе в Курскую область не превратится в перформанс. Она обратила внимание на то, что события в Курской области являются не просто нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Украины.

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      Лина Пивоварова
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