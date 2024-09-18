В России высказались об использовании ВСУ западной техники в Курской области

Депутат Чепа назвал терроризмом использование ВСУ западной техники под Курском

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) западной техники в Курской области надо расценивать как терроризм, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на применение танков Leopard в российском приграничном регионе.

«У них большое количество западной техники, другой техники у них уже давно осталось очень мало. (...) Относиться к этому надо как к террористическому акту вторжения на нашу территорию, уничтожать все и не позволять этого», — сказал депутат.

Он добавил, что все время боевых действий в Курской области украинская сторона пользуется преимущественно западной техникой и вооружениями.

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что Минобороны России в сводке сообщило об уничтоженном немецком танке Leopard под Курском. «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — высказался он о первом столкновении с этим танком в регионе.

Военное ведомство утверждает, что за минувшие сутки украинские силы потеряли более 400 солдат и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, один из которых — Leopard.