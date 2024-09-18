В Госдуме приняли законопроект о повышении одного штрафа для водителей в десять раз

ГД в I чтении приняла проект о повышении штрафа за отказ водителя остановиться

Государственная Дума (ГД) в первом чтении приняла законопроект, подразумевающий увеличение суммы штрафа более чем в десять раз для водителей за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарии хотят увеличить сумму штрафа до 7-10 тысяч рублей. В случае повторного нарушения водителей предлагается лишать прав на срок до шести месяцев.

Согласно нормам действующего законодательства, сумма денежного взыскания за это нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Штраф могут выписать гражданам за рулем, которые не остановились по требованию полицейского, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта.

Ранее Правительство России поддержало проект, предусматривающий введение административной ответственности за повторное вождение автомобиля или другого транспортного средства без полиса ОСАГО. Проект введения штрафа был разработан парламентом Кабардино-Балкарии.