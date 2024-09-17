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02:22, 17 сентября 2024Россия

Правительство России поддержало введение нового штрафа для водителей

Правительство России поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Правительство России поддержало проект, предусматривающий введение административной ответственности за повторное вождение автомобиля или другого транспортного средства без полиса ОСАГО. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает агентство РИА Новости.

«Концепция законопроекта поддерживается. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указано в документе.

Отмечается, что проект введения штрафа был разработан парламентом республики Кабардино-Балкария. Данная инициатива предусматривает введение в статью 12.37 нового пункта об административной ответственности за повторное вождение без ОСАГО.

Ранее сообщалось, что страховые компании в России рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30 процентов до конца текущего года. Страховщики планируют продвинуть такое решение через свою отраслевую организацию.

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