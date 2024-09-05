ОСАГО захотели сделать дороже на треть

НАС: страховщики хотят увеличить стоимость ОСАГО на 30% до конца года

Страховые компании в России рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30 процентов до конца текущего года. Об этом рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национальном автомобильном союзе» (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, страховщики планируют продвинуть такое решение через свою отраслевую организацию. При этом он отметил, что однозначно нельзя назвать сроки принятия такого решения, поскольку для него требуется решение Центробанка.

Шапарин уточнил, что рост стоимости практически на треть объясняется расчетами страховщиков относительно темпов роста стоимости запасных частей и услуг сервиса. Он также указал, что страховщики пошли через изменение коэффициентов, на которые умножается базовая ставка ОСАГО.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что выплаты по ОСАГО для пострадавших россиян не должны быть смехотворными. По его мнению, существующих выплат не хватает, если человек серьезно пострадал в ДТП, покалечился или потерял жизнь. Поэтому их стоит увеличить до 50 миллионов рублей, большую часть из которых компенсирует государство.