Выплаты по ОСАГО в России назвали смехотворными

Крохмаль: выплаты по ОСАГО для пострадавших россиян не должны быть смехотворными

Действующие в России лимиты выплат по полисам обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) следует повысить, чтобы они не были смехотворными. Таковыми их назвал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, его слова приводит НСН.

Существующих выплат не хватает, если человек серьезно пострадал в ДТП, покалечился или потерял жизнь. Поэтому их стоит увеличить до 50 миллионов рублей, большую часть из которых компенсирует государство.

«Сумма не должна быть смехотворной. Она должна быть в районе 50 миллионов рублей, причем 80 процентов из них должно выделять государство из специального фонда помощи, чтобы и на страховщиков нагрузка не была колоссальная, и они не искали выгоду, как сэкономить», — пояснил Крохмаль и предложил бесплатно выдавать страховки участникам СВО, многодетным, а также ветеранам войны и труда.

Существующие выплаты при ущербе жизни и здоровью ограничены 500 тысячами рублей, а при материальном ущербе — 400 тысячами рублей. Эти суммы необходимо повысить с учетом интересов страховщиков, но без «задирания» цен на полисы, добавил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Такая необходимость назрела в условиях роста цен на автомобили и запчасти для них, а также на фоне подорожания услуг по ремонту.

Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев предложили увеличить предельные сроки ремонта автомобиля по полису ОСАГО до 45 дней. Из-за санкций возникла проблема с запасными частями у дилеров, страховых компаний и станций технического обслуживания, что не дает восстановить машину в установленные 30 дней. В начале июля стало известно, что полис ОСАГО уберут из списка документов, обязательных при регистрации автомобиля.