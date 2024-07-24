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13:05, 24 июля 2024Экономика

Срок ремонта машин по ОСАГО захотели увеличить

В Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Государственную думу внесли законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта автомобиля по полису ОСАГО до 45 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы — сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев. По их мнению, из-за санкций возникла проблема с запасными частями у дилеров, страховых компаний и станций технического обслуживания. Это затрудняет своевременный ремонт машин. Поэтому его предельный срок предлагается увеличить на 15 дней — с 30 до 45.

Ранее Кутепов уже высказывался о необходимости повышения этого срока, тем более правительство с ним согласно. Впервые соответствующая инициатива прозвучала еще в апреле 2023 года. Однако тогда первую версию поправок в законодательство не стали рассматривать, сославшись на недостаток статистики. Соответствующий документ ушел на доработку.

В начале июля стало известно, что полис ОСАГО уберут из списка документов, обязательных при регистрации автомобиля.

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