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09:53, 15 июля 2024Экономика

В России разрешат ремонтировать автомобили по страховке дольше

«Ведомости»: срок ремонта в рамках ОСАГО в РФ хотят увеличить с 30 до 45 дней
СюжетОСАГО

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России захотели разрешить ремонтировать автомобили по страховке в полтора раза дольше. Соответствующий законопроект комиссии по законопроектной деятельности предложил сенатор Андрей Кутепов, сообщает газета «Ведомости».

По словам представителя Кутепова, правительство поддерживает инициативу и она поступит в Госдуму в ближайшие недели. Впервые увеличить срок ремонта в рамках ОСАГО предложили в апреле 2023 года. По итогам заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сенатор подготовил проект закона о продлении этого периода с 30 до 45 дней. Инициативу объяснили проблемами с поставками запчастей, из-за которых страховщики не успевают завершить работы и облагаются штрафами.

Первую версию поправок не стали рассматривать из-за двух возражений: ремонт затягивался при определенных условиях и оценить перспективы нововведений было сложно из-за отсутствия статистики. Поэтому законопроект был отправлен на доработку. В текущей итерации кабмин поручил проработать механизмы документального подтверждения невозможности проведения ремонта в течение 30 рабочих дней и не допустить злоупотребления страховщиками новой нормой.

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По словам директора департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александра Цыганова, увеличение срока ремонта — вынужденная и необходимая мера. Страховщики столкнулись с объективными проблемами с поиском запчастей на машины, производители которых либо свернули бизнес в России, либо их продукция поставляется параллельным импортом. Сейчас страховщики предлагают выплаты деньгами, чтобы уложиться в установленный срок, но это решение часто не устраивает стороны.

Ранее сенаторы предлагали сделать полисы обязательного страхования дешевле для российских машин в зависимости от уровня их локализации производства на территории страны. Однако инициативу не поддержали из-за отсутствия законодательного определения понятий «пониженная базовая ставка» и «локализация производства транспортного средства», а также порядка их применения.

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