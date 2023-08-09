Правительство не поддержало удешевление ОСАГО для российских машин

ТАСС: в правительстве не поддержали удешевление ОСАГО для российских машин

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня их локализации производства на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на проект заключения.

Согласно материалам, в кабмине сослались на отсутствие законодательного определения понятий «пониженная базовая ставка» и «локализация производства транспортного средства», а также порядка их применения.

В проекте также говорится, что страховая премия по договору ОСАГО должна определяться исходя из присущего ему уровня риска, а «информация о наличии связи между уровнем локализации и причиняемым вредом в сопроводительных материалах к законопроекту отсутствует».

Кутепов в мае 2023 года направил свои предложения для получения отзыва вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Снижать стоимость страховки сенатор посчитал нужным, если степень локализации комплектующих российских автомобилей превышает 600 баллов. По его мнению, это должно мотивировать россиян чаще страховать свои авто, а также повысить спрос на отечественные машины.