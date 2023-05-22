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08:57, 22 мая 2023Экономика

В Совфеде предложили снизить цену ОСАГО для российских автомобилей

Сенатор Кутепов предложил правительству снизить цену ОСАГО для российских авто

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил за снижение цены полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для автомобилей российского производства. Соответствующие предложения он направил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко, пишет ТАСС.

Сенатор считает необходимым установить ограничение на стоимость полиса для машин с уровнем локализации от 600 баллов, чтобы мотивировать россиян чаще страховать свои авто, а также повысить спрос на отечественные машины.

Кутепов напомнил, что в прошлом году МВД зафиксировало 1,8 миллиона нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Вместе с тем в России был отмечен «существенный рост тарифов» ОСАГО.

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По данным ассоциации «Некоммерческое партнерство "Логистика и автоперевозки Татарстана"», с 2020 по 2022 год стоимость страховки по грузовым автомобилям для юрлиц выросла в 1,3 раза, по индивидуальным предпринимателями и самозанятым — в три раза. «Отечественные автомобили не являются исключением, что при общей низкой стоимости транспортного средства делает невыгодной его страхование», — отметил сенатор.

Кутепов также представил законопроект об увеличении сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней — в мае эту идею уже публично поддерживал Минфин. Автор документа объяснил, что из-за санкций дилеры, занимающиеся ремонтом автомобилей, станции технического обслуживания и страховщики столкнулись с дефицитом запчастей и разрывом логистических цепочек.

Еще зимой Российский союз автостраховщиков сообщил, что в стране почти перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО. Доля компенсаций в виде ремонта сократилась практически до нуля — из-за больших сроков поставок компонентов страховщики предпочитают возмещать ущерб деньгами.

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Софья Ермакова
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