В Совфеде предложили снизить цену ОСАГО для российских автомобилей

Сенатор Кутепов предложил правительству снизить цену ОСАГО для российских авто

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил за снижение цены полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для автомобилей российского производства. Соответствующие предложения он направил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко, пишет ТАСС.

Сенатор считает необходимым установить ограничение на стоимость полиса для машин с уровнем локализации от 600 баллов, чтобы мотивировать россиян чаще страховать свои авто, а также повысить спрос на отечественные машины.

Кутепов напомнил, что в прошлом году МВД зафиксировало 1,8 миллиона нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Вместе с тем в России был отмечен «существенный рост тарифов» ОСАГО.

По данным ассоциации «Некоммерческое партнерство "Логистика и автоперевозки Татарстана"», с 2020 по 2022 год стоимость страховки по грузовым автомобилям для юрлиц выросла в 1,3 раза, по индивидуальным предпринимателями и самозанятым — в три раза. «Отечественные автомобили не являются исключением, что при общей низкой стоимости транспортного средства делает невыгодной его страхование», — отметил сенатор.

Кутепов также представил законопроект об увеличении сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней — в мае эту идею уже публично поддерживал Минфин. Автор документа объяснил, что из-за санкций дилеры, занимающиеся ремонтом автомобилей, станции технического обслуживания и страховщики столкнулись с дефицитом запчастей и разрывом логистических цепочек.

Еще зимой Российский союз автостраховщиков сообщил, что в стране почти перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО. Доля компенсаций в виде ремонта сократилась практически до нуля — из-за больших сроков поставок компонентов страховщики предпочитают возмещать ущерб деньгами.