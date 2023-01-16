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03:15, 16 января 2023Россия

В России практически перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО

«Известия»: в РФ практически перестали ремонтировать авто по ОСАГО из-за дефицита деталей

Фото: Bulkin Sergey/ Globallookpress.com

В России практически перестали ремонтировать автомобили по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), доля компенсаций в виде ремонта сократилась практически до нуля процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Отмечается, что в первые месяцы прошлого года этот показатель составлял 9-11 процентов. Причинами страховые компании называют дефицит автозапчастей, из-за этого сервисы не могут в полном объеме выполнить требования к качеству ремонта, а выплат не хватает для полноценного восстановления машины.

Центробанк подтвердил указанную информацию, однако не поддержал предложение разрешить использовать б/у запчасти или увеличить сроки ремонта, поскольку это нарушает интересы клиентов и не отвечает требованиям безопасности.

В Российском союзе автостраховщиков полагают, что ожидать улучшения ситуации можно в случае налаживания параллельного импорта или внесения изменений в законодательство.

В России с 1 октября изменились правила ОСАГО. Всего нововведений четыре, они касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП. В частности, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста.

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Марина Совина
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