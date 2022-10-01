Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России изменились правила ОСАГО

C 1 октября в России вступили в силу четыре изменения правил ОСАГО
СюжетОСАГО

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 1 октября в России вступили в силу измененные правила ОСАГО. Соответствующее указание Центробанка (Банк России, ЦБ) ранее зарегистрировало Министерство юстиции. Всего нововведений четыре, они касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП.

В частности, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста. Это упростит последним жизнь, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспортному средству присваивается новый регистрационный знак. Ранее при смене номера владелец в течение трех дней должен сам сообщить его страховой.

Также по новым правилам владелец полиса ОСАГО при продаже своего автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию. Ранее это было правом, а не обязанностью граждан, что позволяло вернуть часть денег за оставшийся срок действия страховки

Еще одно нововведение отменяет обязанность участников ДТП записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии. С 1 октября делать этого не нужно.

Наконец, четвертое из вступивших в силу с 1 октября изменений обязывает страховщиков ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля без подачи им заявления, которое ранее в таких случаях было обязательно.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
«Газпром» назвал объем газа в «Северных потоках» на момент взрыва
Просьбу Зеленского о приеме Украины в НАТО назвали худшей идеей в истории
Намерение Зеленского скорее вступить в НАТО раскритиковали в сети
Обладатель Кубка Стэнли посчитал позицию НХЛ по россиянам оскорблением Чехии
США отвергли причастность к взрывам на «Северных потоках»
Украинская беженка пожаловалась на плохое обращение бросившего ее британца
Белый дом допустил возможности поставок Украине танков
В США назвали причины возможного отказа поставлять Киеву Leopard 2 и Abrams
Известный режиссер назвал москвичей черствыми и холодными
Российские водители смогут предъявлять права по-новому
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.