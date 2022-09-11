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В России изменились правила ремонта по ОСАГО

В России с 11 сентября изменились правила ремонта автомобилей по ОСАГО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке. Об изменении правил ремонта автомобилей по ОСАГО говорится в сообщении Центробанка (ЦБ).

Как пояснил в беседе с «Лентой.ру» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, это связано с уходом с российского рынка некоторых иностранных производителей, а также с отсутствием в настоящий момент необходимой информации по стоимости многих наименований запасных частей.

«Нет базовой величины, например, того, сколько стоит оригинальная запасная часть, условно говоря, бампер на Volkswagen Tiguan — представительство не дает такой информации сейчас», — пояснил он, выразив мнение, что ЦБ принял правильное решение, разрешив использовать для расчета стоимости ремонта по ОСАГО аналоги оригинальных запасных частей.

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Эксперт подчеркнул, что Центробанк своим указанием не регулирует ремонт на станциях технического обслуживания, а лишь устанавливает, какие данные берутся для расчета в справочниках цен запасных частей.

Ранее сообщалось, что с 13 сентября для большинства категорий автомобилистов начнут действовать новые тарифы ОСАГО. В частности, коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26 процентов вверх и вниз. Это нужно для того, чтобы страховщики могли учитывать риски в условиях подорожания запчастей. Для водителей легковых автомобилей базовая ставка будет рассчитываться в промежутке от 1646 до 7535 рублей. Что касается общественного транспорта, то в этом случае коридор будет увеличен на 17,8 процента в обе стороны.

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Игорь Дмитров
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