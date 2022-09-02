Центробанк расширит тарифы ОСАГО

Новые тарифы ОСАГО для большинства автовладельцев будут действовать с 13 сентября

Новые тарифы ОСАГО для большинства категорий автовладельцев начнут действовать с 13 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

В частности, коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26 процентов вверх и вниз. Это нужно для того, чтобы страховщики могли учитывать риски в условиях подорожания запчастей. Для водителей легковых автомобилей базовая ставка будет рассчитываться в промежутке от 1646 до 7535 рублей. Что касается общественного транспорта, то в этом случае коридор будет увеличен на 17,8 процента в обе стороны.

В конце июля газета «Коммерсантъ» писала, что страховые компании начали предлагать автовладельцам приобрести ОСАГО в кредит или в рассрочку. Российское законодательство не предполагает возможность подобной продажи, указали в Центробанке. Однако страховая премия может быть уплачена с кредита, который страхователь получили у банка-партнера страховщика