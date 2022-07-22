В России начали продавать полисы ОСАГО в кредит

«Ъ»: страховщики начали предлагать полисы ОСАГО в кредит или рассрочку

В России страховые компании начали предлагать автовладельцам приобрести ОСАГО в кредит или в рассрочку, о таких продажах узнал «Коммерсантъ».

В частности, компания «Согласие» продает полисы, оформляя кредит через сервис ЮKassa в микрофинансовой организации. В ближайшее время запустить продажу полисов в рассрочку собираются и в компании «Совкомбанк страхование». При этом российское законодательство не предполагает возможность подобной продажи, указали в Центробанке. Однако страховая премия может быть уплачена с кредита, который страхователь получили у банка-партнера страховщика.

По мнению экспертов, в нынешних условиях схему могут перенять и другие страховые компании. В частности, механизм может заинтересовать граждан с серьезными повышающими коэффициентами, для которых ОСАГО стоит десятки тысяч рублей.

Ранее в июле стало известно, что Центробанк зафиксировал двукратный рост количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте, пик пришелся на апрель. Это произошло на фоне подорожания запчастей и сложностей с их поставками, а также ростом убыточности полисов. Регулятор подчеркнул, что страховая организация не имеет права отказать в оформлении такого полиса. Если страховщик отказывается или уклоняется от заключения договора, то владелец авто может обратиться в ЦБ с приложением документов, подтверждающих проблему.