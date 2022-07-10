Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россияне пожаловались на отказы в продаже ОСАГО

«Известия»: ЦБ зафиксировал двукратный рост жалоб на отказы в продаже ОСАГО в марте

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) зафиксировал двукратный рост количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте, пик пришелся на апрель. Это произошло на фоне подорожания запчастей и сложностей с их поставками, а также ростом убыточности полисов, сообщили «Известиям» в Банке России.

В регуляторе подчеркнули, что ЦБ работает над устранением проблем, и в мае-июне уже наблюдалось снижение числа поступающих обращений по отказам в заключении договоров ОСАГО. Там также пояснили, что при обращении в страховую компанию с заявлением и предоставлении полного пакета документов организация не имеет права отказать в оформлении такого полиса, причем как в офисе, так и онлайн. Если страховщик отказывается или уклоняется от заключения договора, то владелец авто может обратиться в ЦБ с приложением документов, подтверждающих проблему, подкрепив свое заявление, например, фото, видео, аудиозаписью или информацией от свидетелей, сообщили в Центробанке.

Материалы по теме:
В доле. Люди по всему миру нашли новый способ экономить на покупках. Почему это изменит торговлю?
В доле.Люди по всему миру нашли новый способ экономить на покупках. Почему это изменит торговлю?
Сегодня
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Рост тарифов ЖКХ, реформа ОМС и «витрина ГИБДД» — главное о переменах в стране
Что изменится в жизни россиян с 1 июля.Рост тарифов ЖКХ, реформа ОМС и «витрина ГИБДД» — главное о переменах в стране
1 июля 2022

В то же время директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник заявил, что за последний год доступность полиса снизилась. Так, в июне 2022 года 41 процент клиентов испытывали сложности в приобретении электронного ОСАГО и не смогли купить его ни в одной из 18 страховых компаний, а в аналогичном месяце 2021-го с такой проблемой столкнулись 26 процентов потребителей.

Как пояснил Крайник, в текущих условиях доля убыточных для страховщиков клиентов увеличилась и организации стали чаще отказывать в выдаче полиса, ссылаясь на «технические и иные ошибки».

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что не получают значительного количества жалоб на невозможность оформить полис, однако, подчеркнули там, в отдельных сегментах или на отдельных территориях возникают вопросы по доступности ОСАГО, и это всегда связано с высокой убыточностью в соответствующих сферах.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канада расширит санкции против России
Раскрыты подробности новых санкций со стороны Канады
Специалист по подбору белья рассказал о проблемах женщин с большой грудью
Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама
В ЕК оценили стоимость поставленного из Азербайджана газа
Еще два британских министра выдвинули свои кандидатуры на пост премьера
Пользователи сети перечислили любимые в детстве машинки
В московском магазине заметили в продаже «элитные» колбасные обрезки
Инфляция в Китае оказалась выше прогнозируемой
Россияне пожаловались на отказы в продаже ОСАГО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.