В России изменили правила получения скидки на ОСАГО для одной категории людей

Инвалиды смогут компенсировать 50 процентов цены ОСАГО через «Госуслуги» с 1 июля

С 1 июля 2022 года инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинскими показаниям, получили возможность компенсировать половину стоимости ОСАГО через единый портал государственных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Заявление на возмещение 50 процентов цены полиса также могут подать законные представители этой категории людей.

Раньше этим вопросом занимались региональные власти, и чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения соцзащиты. Теперь же после заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд будет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через «Госуслуги».

После этого в течение пяти рабочих дней деньги поступят гражданину таким же способом, как он получает другие выплаты, например, почтовым переводом, курьером на дом либо на банковский счет.

Также подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через этот портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей, напомнили в Госдуме.

Ранее стало известно, что из-за роста цен на запчасти стоимость полисов ОСАГО для легковых автомобилей в мае достигла 5800 рублей, что на девять процентов превышает показатели января.