В России резко подорожало ОСАГО

«Известия»: полисы ОСАГО подорожали впервые за три года из-за роста цен на запчасти

Стоимость полисов ОСАГО для легковых автомобилей в мае достигла 5800 рублей, что на девять процентов превышает показатели января. В основном, это произошло из-за роста цен на запчасти, пишут «Известия» со ссылкой на сведения маркетплейса «Сравни.ру».

Полисы ОСАГО впервые за три года резко подорожали также из-за трудностей в логистике. Чтобы урегулировать убытки по старым документам, проданным в конце 2021 и начале 2022 года, компании могут продать около 80 процентов страховок в IV квартале этого года по максимальной стоимости в рамках тарифного коридора, рассказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник.

По мнению эксперта, водителям в России будет труднее получить ремонт по обязательной автогражданке, при этом выплат на детали может не хватить, если учитывать их новую стоимость. В Российском союзе автостраховщиков заявили об увеличении размера средней выплаты на 8,5 тысячи рублей до 74 806 рублей в этом мае. Повышение влияет и на сам тариф, однако последние три года цена полиса оставалась стабильной.

Представители рынка уверены, что в дальнейшем необходимо расширять тарифный коридор. Для легковых автомобилей Центробанк предложит увеличение не более 10 процентов, заявил руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников.

Ранее сообщалось, что в России водители смогут предъявить удостоверение и полис ОСАГО по-новому. Минцифры заявило о переводе документов в вид QR-кода.

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