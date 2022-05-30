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В России водители смогут предъявить удостоверение и полис ОСАГО по-новому

Минцифры: водители смогут предъявить в виде QR-кода удостоверение и полис ОСАГО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России планируется запустить сервис, с помощью которого водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить в виде QR-кода, говорится на сайте Минцифры.

«В планах — запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто". В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — сообщили в ведомстве, добавив, что проект планируется запустить совместно с министерством внутренних дел (МВД).

В настоящий момент приложение «Госуслуги Авто» позволяет загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его впоследствии в виде QR-кода сотруднику ГИБДД. Приложение было запущено в пилотном режиме в сентябре 2021 года.

Ранее стало известно, что в России решили изменить правила работы дорожных камер. Министерство внутренних дел разработало новый ГОСТ, который уточняет правила фиксации допущенного водителем нарушения правил дорожного движения.

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Анастасия Шейкина
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