Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России решили изменить правила работы дорожных камер

«Ъ»: МВД разработало новый ГОСТ с требованиями к дорожным камерам

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Министерство внутренних дел (МВД) разработало новый государственный стандарт (ГОСТ) с требованиями к дорожным камерам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД.

По данным издания, новый ГОСТ, в отличие от принятого в 2016 году, будет носить не рекомендательный, а обязательный к исполнению характер. Среди прочего, стандарт уточняет правила фиксации допущенного водителем нарушения правил дорожного движения.

В документе прописана необходимость предоставить снимок нарушения в высоком качестве, а также зафиксировать не только сам факт нарушения, но и дорожную инфраструктуру и знак, устанавливающий правило. В случае если невозможно одним снимком зафиксировать нарушение и знак, допускается пятиминутный интервал между фотографиями.

Также новый ГОСТ позволит скорректировать работу камер — кадры, снятые во время сильного тумана или при сбое в работе устройства, будут автоматически исключаться из базы. На случай изменения погодных условий камеры предлагается синхронизировать с установленными на трассах цифровыми табло.

Кроме того, в документе будет прописано время, в течение которого кадры будут храниться в базе МВД, а сами камеры получат возможность считывать перевернутые вверх ногами номера.

Ранее Автомобильные эксперты Сергей Асланян и Алексей Аксенов поспорили из-за предложенной Госдумой инициативы об ограничении использования дорожных камер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Губернатор граничащего с Украиной региона сообщил о прибытии войск и артиллерии
Народные милиции ДНР и ЛНР отчитались о потерях украинской армии
Появились подробности мощного взрыва в центре Мелитополя
Порошенко с третьего раза выехал из Украины
В России решили изменить правила работы дорожных камер
Лукашенко высказался об управлении Белоруссией в «военное время»
Российский военкор оценил возможность перелома в спецоперации на Украине
НАТО отказалось от обязательств по неразмещению сил в Восточной Европе
В ДНР объяснили успех в Мариуполе
Вероятность появления более опасной мутации оспы обезьян оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.