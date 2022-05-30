В России решили изменить правила работы дорожных камер

«Ъ»: МВД разработало новый ГОСТ с требованиями к дорожным камерам

Министерство внутренних дел (МВД) разработало новый государственный стандарт (ГОСТ) с требованиями к дорожным камерам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД.

По данным издания, новый ГОСТ, в отличие от принятого в 2016 году, будет носить не рекомендательный, а обязательный к исполнению характер. Среди прочего, стандарт уточняет правила фиксации допущенного водителем нарушения правил дорожного движения.

В документе прописана необходимость предоставить снимок нарушения в высоком качестве, а также зафиксировать не только сам факт нарушения, но и дорожную инфраструктуру и знак, устанавливающий правило. В случае если невозможно одним снимком зафиксировать нарушение и знак, допускается пятиминутный интервал между фотографиями.

Также новый ГОСТ позволит скорректировать работу камер — кадры, снятые во время сильного тумана или при сбое в работе устройства, будут автоматически исключаться из базы. На случай изменения погодных условий камеры предлагается синхронизировать с установленными на трассах цифровыми табло.

Кроме того, в документе будет прописано время, в течение которого кадры будут храниться в базе МВД, а сами камеры получат возможность считывать перевернутые вверх ногами номера.

Ранее Автомобильные эксперты Сергей Асланян и Алексей Аксенов поспорили из-за предложенной Госдумой инициативы об ограничении использования дорожных камер.