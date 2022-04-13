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Российские автоэксперты поспорили о нужности дорожных камер

Эксперты Асланян и Аксенов поспорили из-за инициативы ГД об ограничении дорожных камер

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Автомобильные эксперты Сергей Асланян и Алексей Аксенов поспорили из-за предложенной Госдумой инициативы об ограничении использования дорожных камер, которая должна дать водителям больше возможностей для обжалования штрафов. Полярные мнения специалистов приводит издание «Секрет фирмы».

Предложение парламентариев о нужности дорожных камер выглядит как косметическая мера, предположил Асланян. По словам эксперта, инициатива по аудиту установки камер не так однозначна. Автоэксперт напомнил, что камеры тоже должны устанавливаться после проведения аудита дорожной ситуации. Сейчас под каждую камеру сформируют статистику аварийности на конкретном участке дороги, добавил Асланян.

«Камера в принципе недопустима. Она всегда работает post factum и лучше всего — там, где есть ловушка, то есть спрятанный знак, нелепая разметка либо неочевидный запрет», — пояснил специалист. По его данным, в Москве намерены увеличить количество камер на 600 единиц. Асланян подчеркнул, что в столице сложилась не такая аварийная ситуация, чтобы прибегать к подобным мерам.

Автоэксперт Аксенов не поддерживает заявление коллеги. По его мнению, дорожные камеры приносят пользу. «Благодаря именно камерам, которые развешаны по всей Москве, у нас действительно улучшилось движение, и видно, что большинство соблюдают скоростной режим», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появился законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. В нем впервые на законодательном уровне появится перечень случаев, когда камеру разрешено устанавливать и выносить с ее помощью штрафы. Так, приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог.

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Анна Щербакова
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