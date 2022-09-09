Россиянам рассказали об изменении правил ремонта по ОСАГО с 11 сентября

Исполнительный директор РСА Уфимцев разъяснил новые правила ремонта по ОСАГО с 11 сентября

Российские страховые компании с 11 сентября в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО начнут учитывать цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке, сообщил Банк России. Новые правила в беседе с «Лентой.ру» разъяснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«К сожалению, в связи с уходом с российского рынка некоторых иностранных производителей или из-за отсутствия такой информации сейчас по многим запасным частям образовался «вакуум». Нету базовой величины, например, того, сколько стоит оригинальная запасная часть, условно говоря, бампер на Volkswagen Tiguan — представительство не дает такой информации сейчас. Поэтому Банк России правильно и справедливо заявил, что для расчета стоимости ремонта по ОСАГО можно использовать аналоги оригинальных запасных частей», — отметил он.

По словам эксперта, Банк России своим указанием не регулирует ремонт на станциях технического обслуживания, а только то, какие данные берутся для расчета в справочниках цен запасных частей.

«Это [нововведение] скажется на том, что, цена на запасную часть, которой могло не быть в справочнике запасных частей по ОСАГО, теперь там появится. Цена эта будет рассчитываться на основании стоимости тех запасных частей, которые реально есть на рынке при сроках доставки не более 15 рабочих дней. То есть, это будут реальные цены», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в сентябре сообщалось, что неэффективность системы обязательного страхования автогражданской ответственности и постоянный рост цен на полисы ОСАГО привели к тому, что россияне начали массово отказываться от их приобретения даже под угрозой штрафов. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, расширение тарифного коридора на 26 процентов, намеченное на 13 сентября, в реальности является повышением цен на страховку. Компании получат возможность продавать продукты дешевле и дороже, но воспользуются им только в сторону увеличения.