В России захотели увеличить сроки ремонта по ОСАГО

В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

Российские власти хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую инициативу поддержал замглавы Минфина Алексей Моисеев, пишут «Известия».

Ожидается, что данная мера позволит чаще ремонтировать корейские и китайские машины. Однако по европейским маркам средний срок доставки комплектующих может достигать шести месяцев. На фоне сложностей с поставками ведомство в итоге поддержало данную идею.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточнили, что в условиях нехватки комплектующих и длительных сроков их поставки такая мера позволит увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО. Как уточнили эксперты, в 2021 году по обязательным полисам восстанавливали 8,8 процента авто. К концу прошлого года показатель снизился до 5,3 процента.

При этом в РСА считают, что увеличение сроков ремонта до 45 дней не решит полностью проблему. Для этого нужно также проработать возможность использования восстановленных запчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения, сообщает издание.

В свою очередь, автоэксперты также поддержали увеличение сроков ремонта как временную меру до нормализации ситуации с поставками комплектующих. Это компромиссный вариант, так как раньше обсуждалось повышение до 60 дней.

В апреле адвокат Елена Кудерко напомнила российским водителям о штрафах за езду без ОСАГО. По ее словам, при выявлении поддельного полиса во время проверки сотрудниками ГИБДД штраф составит 500 рублей. Полис же придется оформить по всем правилам.

Эксперт порекомендовала распечатать полис или иметь скрин/скан в телефоне. Наказание за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, но планируется повышение до 2000 рублей и выше.

