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04:53, 15 апреля 2023Среда обитания

Водителям напомнили о штрафах за езду без ОСАГО

«Прайм»: юрист Кудерко заявила, что штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей
СюжетОСАГО

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» напомнила российским водителям о штрафах за езду без ОСАГО.

По словам Кудерко, при выявлении поддельного полиса во время проверки сотрудниками ГИБДД штраф составит 500 рублей. Полис же придется оформить по всем правилам. Такой же размер штрафа назначат, если вы не сможете предъявить на проверку электронный полис — к примеру, сядет заряд батареи на телефоне или проверка документов будет производиться вне зоны доступа связи, заявила юрист.

Кудерко рекомендует распечатать полис или иметь скрин/скан в телефоне. Наказание за отсутствие ОСАГО сейчас составляет 800 рублей, однако планируется повышение до 2000 рублей и выше, заключила специалист.

Ранее российским дачникам рассказали о новых штрафах. В 2023 году перечень запретов и наказаний пополнился новыми пунктами.

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Юлия Мискевич
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