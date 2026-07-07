СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:10, 7 июля 2026Спорт

Двукратный олимпийский чемпион оценил работу главы МОК по возвращению российских атлетов

Олимпийский чемпион Васильев заявил, что глава МОК Ковентри отстаивает права спортсменов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил работу главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри по возвращению российских атлетов на международные соревнования. Его слова приводит РИА Новости.

«Ковентри была последовательна, когда вступила на должность президента МОК. Она всегда говорила, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств», — сказал Васильев. Он подчеркнул, что Ковентри отстаивает права спортсменов.

Помимо этого, двукратный олимпийский чемпион обозначил, когда, по его мнению, началась тенденция к возвращению россиян на международные турниры. «Когда был озвучен вердикт по поводу настольного тенниса. Тогда они подтвердили, что отстранение наших спортсменов было незаконным. С этого момента была обозначена точка возврата», — подчеркнул Васильев.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

    Русская мошенница Анна Делви в купальнике поздравила американцев с Днем независимости США

    Принц Гарри проиграл суд и может лишиться пяти миллиардов рублей

    Пассажирку самолета лишили отпуска из-за одного дефекта в паспорте

    В России предостерегли Международную федерацию хоккея после снятия санкций со спортсменов

    Врач перечислила самые эффективные меры профилактики геморроя

    Центробанк резко повысил курс рубля

    В Кремле дали Европе четыре совета

    Олимпийская чемпионка двумя словами оценила решение МОК о возвращении россиян

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения радуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok