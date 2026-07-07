Двукратный олимпийский чемпион оценил работу главы МОК по возвращению российских атлетов

Олимпийский чемпион Васильев заявил, что глава МОК Ковентри отстаивает права спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил работу главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри по возвращению российских атлетов на международные соревнования. Его слова приводит РИА Новости.

«Ковентри была последовательна, когда вступила на должность президента МОК. Она всегда говорила, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств», — сказал Васильев. Он подчеркнул, что Ковентри отстаивает права спортсменов.

Помимо этого, двукратный олимпийский чемпион обозначил, когда, по его мнению, началась тенденция к возвращению россиян на международные турниры. «Когда был озвучен вердикт по поводу настольного тенниса. Тогда они подтвердили, что отстранение наших спортсменов было незаконным. С этого момента была обозначена точка возврата», — подчеркнул Васильев.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.