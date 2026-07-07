Корейские МиГ-29 и KF-21 сравнили

Журнал NI сравнил южнокорейские KF-21 c МиГ-29 ВВС КНДР

Истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) КНДР могут превзойти южнокорейские KF-21 Boramae в ближнем воздушном бою. Возможности самолетов сравнил журнал The National Interest (NI).

Издание напомнило, что KF-21 недавно поступил на вооружение, а северокорейские МиГ-29 эксплуатируют с конца 1980-х годов. По словам автора, единственной задачей KF-21 является противодействие ВВС КНДР в случае конфликта.

Отмечается, что KF-21 с современной радиолокационной станцией способен раньше обнаружить и поразить МиГ-29. Boramae вооружат европейской ракетой большой дальности Meteor, которая может сбивать цели на дальности более 100 километров.

При этом в ближнем бою маневренный МиГ-29 может превзойти KF-21. «МиГ-29 был спроектирован с учетом отличного соотношения тяги к массе, высокой скорости маневрирования и агрессивных виражей. Этот реактивный самолет имеет репутацию отличного воздушного бойца», — говорится в публикации.

В марте стало известно, что компания Korea Aerospace Industries начала массовое производство истребителей KF-21 поколения 4++.