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19:05, 7 июля 2026Из жизни

Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы из-за покемонов

В США мужчина украл из магазина карточки с покемонами на 1,6 миллиона рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Carlos Cid Photo / Shutterstock / Fotodom

В США мужчину, укравшего карты с покемонами, приговорили к 10 годам тюрьмы за вооруженное ограбление магазина. Об этом сообщает Polygon.

36-летний Джозеф Тревор Уилсон из Уилмингтона, штат Северная Каролина, в январе 2026 года ворвался в магазин Video Game Time, притворился покупателем, распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику, связал его и, угрожая пистолетом, похитил карты с покемонами общей стоимостью 21 тысячу долларов (1,6 миллиона рублей), а также наличные и телефон.

Полиция арестовала его через пять дней во время остановки за нарушение ПДД: в машине нашли пневматический пистолет, кокаин и календарь, где на дате ограбления был нарисован покемон, а на следующий день написано payday («день получки»).

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Уилсон признал вину по статьям об ограблении, похищении человека и хранении наркотиков, но заявил, что его вынудили совершить преступление двое мужчин, которым он был должен деньги. Суд приговорил его к сроку от 10,5 до почти 14 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США трое грабителей ворвались в магазин франшизы «Покемон» и украли коллекционные карточки на 116 тысяч долларов (около 9 миллионов рублей). Ограбление произошло вечером 14 января в магазине на Манхэттене.

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