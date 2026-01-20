Грабители ворвались в магазин и вынесли карточки с покемонами на девять миллионов рублей

В США трое грабителей ворвались в магазин франшизы «Покемон» и украли коллекционные карточки на 116 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей). Об этом сообщает New York Post.

Ограбление произошло вечером 14 января в магазине на Манхэттене. В момент нападения там проходило мероприятие, на которое собрались фанаты покемонов. Грабители скрывали лица масками и были в перчатках. Один из них угрожал посетителям пистолетом, а остальные разбивали молотками витрины и хватали редкие карточки. Некоторые из украденных карточек с покемонами стоили 3,5 тысячи долларов (271 тысяча рублей) и больше.

Судя по всему, грабители хорошо знали, что именно брать. Все похищенные карточки были редкими. Самая старая из них была выпущена в 1999 году, самая новая — в 2016-м. Хозяйка магазина Кортни Чин порадовалась, что никто из посетителей не пострадал. Полиция пока не смогла задержать преступников.

Ранее сообщалось, что в Японии преступные синдикаты использовали редкие карточки с покемонами в качестве средства для отмывания денег. Небольшой размер и высокая стоимость редких коллекционных карт с покемонами позволяла в большом количестве скупать их за «грязные» иены в Японии и продавать за доллары в США и других странах.