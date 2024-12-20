Редкие покемоны оказались связаны с организованной преступностью

В Японии якудза использовали карточки с покемонами для отмывания денег

В Японии преступные синдикаты использовали редкие карточки с покемонами в качестве средства для отмывания денег. Об этом сообщает IGN.

Схему, как карточки связаны с организованной преступностью, раскрыл в интервью журналистам бывший лидер одного из кланов якудза. По его словам, небольшой размер и высокая стоимость редких коллекционных карт с покемонами позволяла в большом количестве скупать их за «грязные» йены в Японии и продавать за доллары в США и других странах.

Особенно ценными считаются карты с невидимым тиснением из фольги. Как оказалось, преступники нашли способ находить эти карты в закрытых упаковках. Они скупают их сотнями, а потом просвечивают специальным детектором, который реагирует на металлическую фольгу, и тщательно взвешивают. После этого они вскрывают пачки с ценными карточками, а остальные упаковки перепродают.

Максимальная сумма сделки по продаже коллекционной карточки с покемоном составила пять миллионов долларов. Но даже обычные карточки могут стоить сотни долларов.

Ранее сообщалось, что американский криптомиллионер Джон Коллинс-Блэк издал книгу, в которой зашифрованы места со спрятанными им кладами. Среди прочего, миллионер спрятал лавровый венок из Древней Греции, брошь жены президента Кеннеди с бриллиантами и сапфиром, золотые дублоны с затонувшего корабля и редкие коллекционные карты для игры «Покемон».