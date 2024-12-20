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15:37, 20 декабря 2024Из жизни

Редкие покемоны оказались связаны с организованной преступностью

В Японии якудза использовали карточки с покемонами для отмывания денег
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom  

В Японии преступные синдикаты использовали редкие карточки с покемонами в качестве средства для отмывания денег. Об этом сообщает IGN.

Схему, как карточки связаны с организованной преступностью, раскрыл в интервью журналистам бывший лидер одного из кланов якудза. По его словам, небольшой размер и высокая стоимость редких коллекционных карт с покемонами позволяла в большом количестве скупать их за «грязные» йены в Японии и продавать за доллары в США и других странах.

Особенно ценными считаются карты с невидимым тиснением из фольги. Как оказалось, преступники нашли способ находить эти карты в закрытых упаковках. Они скупают их сотнями, а потом просвечивают специальным детектором, который реагирует на металлическую фольгу, и тщательно взвешивают. После этого они вскрывают пачки с ценными карточками, а остальные упаковки перепродают.

Максимальная сумма сделки по продаже коллекционной карточки с покемоном составила пять миллионов долларов. Но даже обычные карточки могут стоить сотни долларов.

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