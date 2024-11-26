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21:15, 26 ноября 2024Из жизни

Криптомиллионер спрятал сокровища на два миллиона долларов и зашифровал место в книге

Миллионер зашифровал в книге места, где спрятаны клады на два миллиона долларов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @joncollinsblack

Американский криптомиллионер Джон Коллинс-Блэк издал книгу, в которой зашифрованы места со спрятанными кладами. Об этом сообщает издание New York Post.

Коллинс-Блэк задумал устроить охоту на сокровища еще во времена пандемии COVID-19. С тех пор он собирал ценные и редкие вещи, которые достойны того, чтобы их искали. Каждую из них миллионер положил в отдельный ларец и оставил в разных точках Соединенных Штатов.

Среди прочего, миллионер спрятал лавровый венок, сделанный в Древней Греции, брошь жены президента Кеннеди с бриллиантами и сапфиром, монету, которую отчеканил художник Пабло Пикассо, золотые дублоны с затонувшего корабля, настоящий лунный камень и редкие коллекционные карты для игры «Покемон». В одном из ларцов лежит целый биткоин: сейчас его стоимость составляет около 100 тысяч долларов (10 миллионов рублей) и может стать еще выше к тому времени, когда его найдут.

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Чтобы найти ларцы, нужно изучить книгу «Внутри лежит сокровище», которую написал Коллинс-Блэк. Она состоит из карт, головоломок и подсказок, указывающих их координаты. Миллионер уверяет, что прятал клады в безопасных местах, расположенных на общедоступной территории не дальше пяти километров от дороги. При этом ларцы не закопаны, а лежат на поверхности.

Ранее похожую охоту на сокровища устроил американский миллионер Форрест Фенн. В 2010 году он объявил, что спрятал в Скалистых горах ларец с сокровищами. Координаты клада были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони». Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков.

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